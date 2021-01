Daling winkelverkopen eurozone in november door nieuwe lockdowns

De winkelverkopen in de eurozone zijn in november behoorlijk gedaald door de nieuwe lockdowns in onder meer Frankrijk en België tegen de tweede coronagolf. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de verkoop van autobrandstof duidelijk af omdat mensen weer massaal vanuit huis gingen werken en veel meer thuisbleven. Ook de verkoop van kleding en schoeisel zakte flink in door verplichte winkelsluitingen.