Opbrengst actie Sulawesi vooral naar water, sanitair en onderdak

Met de opbrengst van de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in twee jaar tijd meer dan 600.000 mensen op het Indonesische eiland geholpen. De opbrengst van ruim 15,5 miljoen euro is inmiddels volledig besteed. Het grootste deel van het geld is ingezet voor water en sanitaire voorzieningen, (2,7 miljoen euro), levensonderhoud (2,7 miljoen euro) en onderdak (2,1 miljoen euro).