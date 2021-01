Nikkei doorbreekt verliesreeks onder aanvoering banken

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst gesloten en de doorbrak daarmee een driedaagse verliesreeks. Vooral de Japanse banken en verzekeraars waren in trek in navolging van de stevige koerswinsten onder Europese en Amerikaanse branchegenoten. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. De Chinese beurzen bleven achter door de oplopende spanningen met de Verenigde Staten over de Chinese bedrijven die eigendom zijn of gecontroleerd worden door het Chinese leger.