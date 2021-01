Curaçao vraagt hulp bij oplossen cocaïneroof uit politiebureau

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao looft 20.000 gulden (ongeveer 10.000 euro) beloning uit voor de tip die leidt tot aanhouding van verdachten van een cocaïneroof in 2018 uit een politiebureau. De diefstal van enkele honderden kilo’s cocaïne vond plaats in het politiebureau van de wijk Rio Canario. De drugs waren eerder door de politie in beslag genomen.