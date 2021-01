Overwegend winsten op Wall Street ondanks onrust in Washington

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend met winsten de handel uitgegaan, ondanks de onrust in Washington. Beleggers op Wall Street lieten zich niet van de wijs brengen door de bestorming van het Capitool door boze Trump-aanhangers. Voor hen was het waardevoller dat de Democraten de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia gewonnen lijken te hebben, wat het voor aankomend president Joe Biden veel gemakkelijker maakt om zijn beleid uit te voeren.