Republikeinse politici: dit moet stoppen

Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot president Donald Trump. „Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, schreef senator Tom Cotton uit Arkansas. Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, liet weten: „Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.”