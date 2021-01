Britse concurrentiewaakhond duikt in grote chipdeal

De Britse concurrentiewaakhond CMA gaat onderzoek doen naar de miljardenovername van chipontwerper Arm door het Amerikaanse chipconcern Nvidia. Het gaat om het eerste grote mededingingsonderzoek in het Verenigd Koninkrijk sinds de Britten vorige week de Europese interne markt verlieten. Voorheen lieten de Britten dit soort grote zaken voor een belangrijk deel aan Europese autoriteiten in Brussel over, maar dat kan door de brexit niet meer.