Trump blijft uitslagen fel betwisten

President Trump heeft in een toespraak voor een schare aanhangers voor het Witte Huis herhaald dat hij de verkiezingsuitslagen niet erkent en niet opgeeft. Hij riep Republikeinen in het Congres en zijn plaatsvervanger vicepresident Mike Pence op zich teweer te stellen tegen verkiezingsfraude. Aanhangers zijn al sinds dinsdagavond in groten getale in Washington uit protest tegen de aanstaande officiële bekrachtiging van Joe Biden als winnaar van de presidentsverkiezingen. Het bleef over het algemeen rustig met slechts zes arrestaties bij incidenten op dinsdagavond, volgens Amerikaanse media.