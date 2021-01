Banken en verzekeraars flink omhoog op Amsterdamse beurs

De Europese beurzen gingen woensdag duidelijk vooruit. Enthousiasme onder beleggers over de toelating in de Europese Unie van het coronavaccin van Moderna gaf het sentiment een duwtje. Beleggers zochten daarbij hun heil bij banken en verzekeraars, die naar verwachting zullen profiteren van het economisch herstel van de coronacrisis. Ook werd met spanning uitgekeken naar de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.