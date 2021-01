Biden begroet Democratische winst in Georgia en wenst eenheid

De aankomend president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft de vermoedelijke winst van twee Democratische kandidaten voor de Senaatszetels voor de staat Georgia begroet en de Amerikanen opgeroepen tot eenheid. Biden heeft, als de uitslagen in Georgia worden bevestigd, niet alleen een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar controleert ook de Senaat. Daar zitten dan vijftig Republikeinen en vijftig Democraten (of onafhankelijke bondgenoten) en de beslissende stem gaat daar dan naar Bidens vicepresident Kamala Harris.