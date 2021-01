Brussel stemt ook in met coronavaccin Moderna

Het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. „Het Moderna Covid-19-vaccin is goedgekeurd voor gebruik door de commissie, het tweede in de EU. Snelle vaccinaties moeten nu volgen”, twittert EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid).