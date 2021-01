Trump blijft oproepen tot verzet tegen verkiezingsuitslag

President Trump heeft via Twitter zijn plaatsvervanger Mike Pence opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële vaststelling dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen in november zou hebben gewonnen. Hij vroeg Pence „buitengewone moed” te tonen en kiesmannen terug te sturen uit staten waar volgens Trump tijdens de stembusgang de regels in strijd met het recht zijn veranderd om de Democraten frauduleus aan een overwinning te helpen. De zitting van beide Kamers van het Amerikaanse parlement is later op woensdag en doorgaans een formaliteit.