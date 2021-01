Brussel koopt aandelen van innovatieve start-ups

De Europese Commissie steekt 178 miljoen euro in aandelen van en subsidies aan 42 startende en kleine innovatieve Europese bedrijven. Het is voor het eerst dat het dagelijks EU-bestuur belangen neemt in commerciële ondernemingen, variërend van 10 tot 25 procent. Het gaat per bedrijf om een investering tussen 500.000 en 15 miljoen euro.