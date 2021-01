Meer coronavaccins op komst

AMSTERDAM (ANP). De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse instituut BioNTech hebben al een coronavaccin op de markt gebracht. Dat is woensdag voor het eerst in Nederland toegediend. Het bedrijf Moderna staat op het punt om groen licht te krijgen, na een positief oordeel van de Europese toezichthouder EMA. Er zijn nog meer middelen in de maak, die over een tijdje ook gebruikt kunnen worden om het aantal coronagevallen terug te dringen.