Autoriteiten blijven uitwerking vaccin ‘goed in de gaten houden’

De Europese medicijnautoriteiten blijven de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van Moderna „goed in de gaten houden”, benadrukt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). „Met dit tweede coronavaccin hebben we nog een extra middel in handen om uit deze pandemie te komen. Maar ons werk zit er niet op”, zegt voorzitter Ton de Boer.