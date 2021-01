Ook coronavaccin Moderna krijgt positief oordeel van EMA

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt positief over het coronavaccin van Moderna. Het is volgens de deskundigen die het hebben beoordeeld veilig en effectief. Als de Europese Commissie het zwaarwegende advies volgt, mag het middel binnenkort worden toegediend in Nederland en de andere EU-lidstaten. Het is dan het tweede vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.