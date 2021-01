Milieuclubs roepen banken op geen geld te steken in biomassa

Drie milieuorganisaties hebben Nederlandse banken opgeroepen niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden. Die methode om warmte op te wekken is volgens de actiegroepen schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit, schrijven ze in een brandbrief aan onder ander Rabobank, ING, SNS Bank en de duurzame kredietverstrekkers Triodos en ASN.