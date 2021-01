Vijf van de zes voormalige fractieleden voor Forum voor Democratie (FVD) in Flevoland zitten vanaf woensdag voor de nieuwe partij JA21 in Provinciale Staten. JA21 is opgericht door de voormalige FVD-politici Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Statenlid Anton de Lange bezet nog een zetel voor FVD in de Flevolandse politiek.