Europese dienstensector lijdt nog altijd onder coronamaatregelen

Bedrijfstakken als de detailhandel, horeca, luchtvaart en toerisme hebben flink te lijden onder strenge coronamaatregelen in veel Europese landen. Volgens de Britse marktonderzoeker Markit nam de bedrijvigheid in de dienstensector in de eurozone vorige maand sterker af dan werd verwacht. De dienstensector in de eurozone kromp daarmee al vier maanden op rij.