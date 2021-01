Beurzen wachten op uitslag Senaatsverkiezingen Georgia

De aandelenbeurs in Amsterdam leverde woensdag de openingswinst weer in. Ook de andere beurzen in Europa zagen de eerdere stevige winsten deels verdampen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Daarnaast werd gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.