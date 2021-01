‘Beurzen wachten op uitslag verkiezingsstrijd Amerikaanse Senaat’

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met winsten openen. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Daarnaast wordt gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. Op het Damrak kwam groothandelsbedrijf Sligro met omzetcijfers.