Japanse beurs zet verliesreeks voort

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw met een klein verlies geëindigd. Het was de derde verliesbeurt op rij in het nieuwe jaar. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van strengere coronamaatregelen. De Japanse overheid zal naar verwachting donderdag de noodtoestand uitroepen in Tokio en omgeving. Ook werd gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.