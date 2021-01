Nek-aan-nekrace in Georgia, uitslag later woensdag verwacht

Met de stemmen voor de tweede ronde van de senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia bijna geteld, is nog moeilijk te zeggen of de Democraten de twee senaatszetels van de Republikeinen in de staat gaan buitmaken. Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, zegt dat hij de einduitslag rond 12.00 uur plaatselijke tijd verwacht.