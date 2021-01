Bolsonaro: Brazilië bankroet, ik kan er niets aan doen

Brazilië is bankroet, heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro dinsdag gezegd. „Ik kan er niets aan doen.” De situatie weet hij aan de coronacrisis „die is gevoed door de pers”. Bolsonaro deed de uitspraken op het moment waarop de economische hulp is afgelopen die miljoenen Brazilianen nodig hebben om het hoofd boven water te houden.