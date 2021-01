Tussenstand Georgia: 75 procent geteld, één Republikein langszij

In de Amerikaanse staat Georgia is de Republikeinse senator David Perdue in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen langszij gekomen in de race tegen zijn Democratische uitdager Jon Ossoff, meldt persbureau Reuters op basis van data die zijn samengesteld door Edison Research. Senator Kelly Loeffler loopt nog wel iets achter haar Democratische uitdager Raphael Warnock, maar de race verloopt nek aan nek met flinterdunne marges.