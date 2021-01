Tussenstand Georgia: helft geteld, kleine voorsprong Democraten

In de Amerikaanse staat Georgia gaan de Democratische kandidaten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen nog altijd aan kop met de helft van de stemmen geteld, meldt persbureau Reuters op basis van data die zijn samengesteld door Edison Research. Wel zijn de Republikeinse senatoren David Purdue en Kelly Loeffler flink ingelopen in vergelijking met de eerste cijfers van vlak na de sluiting van de stembureaus.