Gommers: meeste zorgen om Britse virusmutatie

Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is niet positief over de huidige coronacijfers. Premier Mark Rutte liet dinsdag weten „niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari”. Gommers gaat ook niet uit van een versoepeling. „Het is heel moeilijk”, zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Op1.