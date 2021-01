Beurzen New York sluiten met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten, na de behoorlijke koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street ging met name uit naar de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. De oliefondsen hadden de wind in de rug door een fikse verlaging van de olieproductie door Saudi-Arabië om zo de olieprijzen te stutten.