Hippe indoor jungle

Een huis vol weelderige kamerplanten, dat is weer helemaal van nu. Niet alleen in de vensterbank, maar ook in grote potten op de vloer. Gatenplanten, vrouwentongen en begonia’s: bloemenwinkels staan er vol mee. Maar hoe verzorg je ze? En hoe weet je of een plant gemakkelijk of veeleisend is? Kun je hem bij de verwarming zetten?