WHO: nog geen Chinese visa voor onderzoek naar oorsprong corona

Een internationaal wetenschappelijk team is onderweg naar China om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus, maar Peking heeft de procedure om de onderzoekers toe te laten nog niet afgerond. „Ik ben heel teleurgesteld over dit nieuws, aangezien twee leden al aan hun reis waren begonnen en andere op het laatste moment niet konden reizen”, zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag op een persconferentie.