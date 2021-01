Saudi-Arabië gaat vrijwillig eigen olieproductie fors verlagen

Saudi-Arabië gaat zijn eigen olieproductie op vrijwillige basis in februari en maart met 1 miljoen vaten per dag verlagen om zo de oliemarkt te stutten tegen de coronacrisis. Daar staat tegenover dat bondgenoten Rusland en Kazachstan de productie mogen verhogen. Door het nieuws over de productiebeperking zaten de olieprijzen stevig in de lift.