Duitse lockdown verlengd tot eind januari, meer reisbeperkingen

De lockdown in Duitsland wordt aangescherpt en verlengd tot in ieder geval 31 januari. Het kan inwoners worden verboden verder dan 15 kilometer van hun woonplaats te reizen als een bepaalde besmettingsdrempel gedurende een week wordt overschreden. Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten hebben daar overeenstemming over bereikt na moeizaam overleg.