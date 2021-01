Stacaravans en huisjes krijgen in Gelderland een adres

Stacaravans en huisjes op vakantieparken in Gelderland krijgen een huisnummer en een adres. Daarmee denkt de provincie „wantoestanden” op vakantieparken beter te kunnen aanpakken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt het Gelderse project, want in heel Nederland is sprake van criminaliteit en andere misstanden op sommige recreatieparken.