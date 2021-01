Griekse kerk weigert deuren te sluiten tijdens Driekoningen

Griekse bisschoppen liggen in de clinch met de regering in Athene over het dichthouden van de kerken op Driekoningen. De regering heeft de geestelijken verzocht de kerkdeuren woensdag gesloten te houden vanwege het coronavirus, maar de bisschoppen willen daar niet aan. De overheid sloot gebedshuizen en niet-essentiële winkels vorige week om een derde coronagolf in het land te voorkomen.