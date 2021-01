OM Brussel onderzoekt drugsdelict seksfeest met EU-parlementariër

Het Brusselse OM heeft een onderzoek geopend naar drugsbezit op een seksfeestje in Brussel eind november waar onder anderen de inmiddels opgestapte Europarlementariër József Szájer van de Hongaarse regeringspartij Fidesz werd betrapt. Szájer probeerde tevergeefs via een regenpijp aan de binnengevallen politie te ontkomen en bleek verdovende middelen in zijn rugzak te hebben.