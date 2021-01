Nederland warmt sneller op dan de rest van de wereld

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 1,1 graad Celsius toegenomen. Dat is twee keer zoveel als de toename van de temperatuur gemiddeld in de rest van de wereld. De winters in Nederland, en ook in Europa, waren zachter doordat de wind vaker uit het westen kwam. En de lentes en zomers warmden extra op door toename van zonnestraling en afname van luchtvervuiling.