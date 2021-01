Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet nog geen „overtuigende effecten van de lockdown” die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.