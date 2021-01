’Reizen Duitsers in ‘besmette’ gebieden kan worden beperkt’

Het kan inwoners van Duitsland worden verboden verder dan 15 kilometer van hun woonplaats te reizen als de regionale overheid dat bepaalt op basis van de besmettingsgraad in de plaats of streek. Dat zijn, volgens de krant Bild, bondskanselier Merkel en de zestien deelstaten overeengekomen voorafgaande aan hun overleg over nieuwe coronamatregelen en de verlenging van de bestaande. De deelstaten kunnen tot de ingrijpende beperking van de bewegingsvrijheid overgaan als er ergens in zeven dagen tijd meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.