Politie Singapore mag toch gebruik maken van virustracker

Ondanks beloften dat de apps die helpen coronapatiënten te traceren, uitsluitend voor dat doel dienen, mag de politie van Singapore nu toch gebruik maken van de informatie die de app biedt. Sinds de app TraceTogether en een Bluetooth-Token in maart werden geïntroduceerd, heeft inmiddels 80 procent van de bevolking van Singapore de waarschuwingsapp, aldus media in de stadstaat. Om de Singaporezen aan de app te helpen werd destijds bezworen dat er niemand mee zou worden opgespoord, vervolgd of bespied door justitie.