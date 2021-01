Nog geen steun in coalitie voor wet over keuzes op intensive care

De spoedwet waarmee het kabinet wil verbieden om jonge mensen op basis van niet-medische gronden voorrang te geven op een intensive care-bed, kan nog niet op steun rekenen in de coalitie. D66 is tegen zo’n verbod, en ook de grootste partij VVD twijfelt hardop in een debat over het coronabeleid aan het wetsvoorstel van haar eigen minister Tamara van Ark.