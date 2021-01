Politie test blauwe zwaailichten voor agenten te fiets

De politie is gestart met het testen van blauwe zwaailichten voor agenten op de fiets. Door de betere zichtbaarheid kunnen zij veiliger en efficiënter te werk gaan, verwacht de politie. De proef duurt vier maanden en loopt bij zes teams in de regio’s Tilburg, Breda, Amsterdam, Groningen, Zoetermeer en Boxtel. Elk team krijgt de beschikking over vier fietsen met de opvallende blauwe verlichting, als aanvulling op de normale fietsverlichting.