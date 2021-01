Gezondheidsminister Hugo de Jonge zal de 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri woensdag in de vroege ochtend in Veghel zelf nog eens officieel uitnodigen om de allereerste coronaprik van Nederland te ontvangen, aldus het ministerie. Daarop volgen meteen drie collega’s, twee vrouwen en een man. Later woensdag zullen alleen al op deze priklocatie in Veghel zoveel mogelijk mensen tegen corona worden ingeënt.