Partijen eisen opheldering kabinet over vergoeding IC-bedden

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de vergoeding van extra bedden op de intensivecareafdelingen. Volgens berichtgeving in de Gelderlander zouden sommige ziekenhuizen geen vergoeding krijgen voor het regelen van extra ic-bedden voor coronapatiënten. Die bedden zouden op verzoek van het kabinet zijn geregeld, maar volgens de ziekenhuizen zijn beloften over de kosten niet nagekomen. De ziekenhuizen stappen naar de rechter.