BOVAG: haal subsidie elektrische auto’s nu naar voren

Het kabinet moet subsidiegelden voor elektrische auto’s naar voren halen, wil branchevereniging BOVAG. Al na één dag was de subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s voor 2021 op, terwijl er tot 2025 geld vrijgemaakt is. „Er is een systeem bedacht om het geld te spreiden, maar dat blijkt niet te werken”, aldus de branchevereniging.