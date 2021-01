Meer dan helft nieuwe auto’s in Noorwegen elektrisch

Meer dan de helft van de nieuwe auto’s die vorig jaar in Noorwegen werden verkocht, was elektrisch. Volgens de Noorse branchevereniging Opplysningsrådet for Veitrafikken reed 54,3 procent van alle nieuwe auto’s op batterijen. Daarmee is het Scandinavische land het eerste waar elektrische auto’s populairder zijn dan auto’s aangedreven door alle andere soorten brandstof samen.