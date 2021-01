Premier: Australië hoeft geen risico’s te nemen met coronavaccins

Australië wil geen „onnodige risico’s” nemen in zijn vaccinatiecampagne tegen het coronavirus en heeft daar volgens premier Scott Morrison ook geen reden toe. „Australië verkeert niet in een noodsituatie zoals het Verenigd Koninkrijk”, zei hij in een radio-interview, verwijzend naar de virusuitbraak in beide landen. „We hoeven niet te beknibbelen op maatregelen.”