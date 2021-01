Helft Belgische werkgevers negeert thuiswerkregels

De Belgische arbeidsinspectie is dinsdag begonnen met ‘flitscontroles’ in de dienstensector om schendingen van de regels rond thuiswerken vast te leggen. Werkgevers blijken de coronamaatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden op grote schaal te negeren, terwijl thuiswerken sinds ruim twee maanden opnieuw verplicht is.