De werkloosheid in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, is in december tegen de verwachting in lager uitgevallen. Ondanks de sluiting van niet-essentiële winkels en andere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan was op maandbasis sprake van een daling van 37.000 werklozen tot bijna 2,8 miljoen. Economen hielden in doorsnee rekening met een lichte toename.