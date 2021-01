Vaccinatiecampagne in België van start

De vaccinatiecampagne tegen Covid-19 wordt woensdag in België officieel afgetrapt. Tussen woensdag en zondag krijgen in Vlaanderen 6610 bewoners en personeelsleden in 42 woonzorgcentra de eerste dosis van het vaccin toegediend, meldt de taskforce Vaccinatie. Wallonië wil deze week al 11.500 mensen inenten en het Brussels Gewest bijna 4000.