Boskalis helpt mee om Antwerpse ring compleet te maken

Maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis werkt mee aan een miljoenenklus in Antwerpen. Het gaat om een omvangrijk deelproject dat onderdeel is van de inspanningen om de Antwerpse ringweg sluitend en volledig rond te maken. Met het contract is meer dan 500 miljoen euro gemoeid, waarvan het aandeel Boskalis circa een vijfde bedraagt.